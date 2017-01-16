﻿ НХЛ включила гол Овечкина «Финиксу» в список лучших моментов в истории лиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НХЛ включила гол Овечкина «Финиксу» в список лучших моментов в истории лиги

17.01.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

НХЛ, которой в этом году исполняется 100 лет, включила шайбу, заброшенную 16 января 2006 года форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в ворота «Финикса» (6:1), в список лучших моментов в истории лиги.

«Уитт выбросил шайбу в среднюю зону, и я на полной скорости подобрал ее. Убрал под себя, перевернулся на спину и как-то забил. Мне повезло, гол получился красивым.

Удача? Мастерство? Не знаю. Называйте как угодно», — поделился воспоминаниями Овечкин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ, которой в этом году исполняется 100 лет, включила шайбу, заброшенную 16 января 2006 года форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в ворота «Финикса» (6:1), в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» представил новый логотип
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика