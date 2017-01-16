Стала известна сумма, за которую «Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с вингером Мемфисом Депаем.

Сообщается, что манкунианцы готовы продать 22-летнего голландца за 17,5 миллиона фунтов плюс бонусы.

Ранее «МЮ» отклонил два предложения «Лиона» по Депаю в размере 11 и 13 миллионов фунтов.

В 2015 году игрок перешел в «МЮ» из ПСВ за 25 миллионов.