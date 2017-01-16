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«МЮ» готов продать Депая за 17,5 млн фунтов плюс бонусы
17.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стала известна сумма, за которую «Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с вингером Мемфисом Депаем.
Сообщается, что манкунианцы готовы продать 22-летнего голландца за 17,5 миллиона фунтов плюс бонусы.
Ранее «МЮ» отклонил два предложения «Лиона» по Депаю в размере 11 и 13 миллионов фунтов.
В 2015 году игрок перешел в «МЮ» из ПСВ за 25 миллионов.
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Стала известна сумма, за которую «Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с вингером Мемфисом Депаем.
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