﻿ «МЮ» готов продать Депая за 17,5 млн фунтов плюс бонусы. 21.by
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«МЮ» готов продать Депая за 17,5 млн фунтов плюс бонусы

17.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стала известна сумма, за которую «Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с вингером Мемфисом Депаем.

Сообщается, что манкунианцы готовы продать 22-летнего голландца за 17,5 миллиона фунтов плюс бонусы.

Ранее «МЮ» отклонил два предложения «Лиона» по Депаю в размере 11 и 13 миллионов фунтов.

В 2015 году игрок перешел в «МЮ» из ПСВ за 25 миллионов.

 
 
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Стала известна сумма, за которую «Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с вингером Мемфисом Депаем.

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