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«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Диего Косту

17.01.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.

Испанские клубы не прочь воспользоваться конфликтом 28-летнего игрока с главным тренером лондонцев Антонио Конте.

Сообщается, что представители «Барселоны» уже связались с окружением Косты, а «Атлетико» рассматривает его возвращение в качестве вероятной замены Антуану Гризманну, который летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что в Китае Косте предложили годовой оклад в размере 30 миллионов фунтов.

 
 
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«Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.

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