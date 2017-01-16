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«Барселона» и «Атлетико» включились в борьбу за Диего Косту
17.01.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.
Испанские клубы не прочь воспользоваться конфликтом 28-летнего игрока с главным тренером лондонцев Антонио Конте.
Сообщается, что представители «Барселоны» уже связались с окружением Косты, а «Атлетико» рассматривает его возвращение в качестве вероятной замены Антуану Гризманну, который летом, скорее всего, перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что в Китае Косте предложили годовой оклад в размере 30 миллионов фунтов.
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«Барселона» и «Атлетико» по окончании сезона намерены приобрести форварда «Челси» Диего Косту, на которого также претендует один из китайских клубов.
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