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Белорусские гандболисты проиграли хорватам на ЧМ-2017 во Франции

17.01.2017 00:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу потерпела поражение от команды Хорватии на групповом этапе Чемпионата мира во Франции со счетом 31:25.

Команда Юрия Шевцова в понедельник вечером на "Киндарене" (Руан, Франция) провела третий поединок в рамках предварительного раунда мирового первенства. Соперником белорусских гандболистов стали бронзовые призеры минувшего чемпионата Европы-2016 хорваты. Поединок завершился победой "шашечных" — 31:25 (18:15).

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