МИНСК, 17 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу потерпела поражение от команды Хорватии на групповом этапе Чемпионата мира во Франции со счетом 31:25.

Команда Юрия Шевцова в понедельник вечером на "Киндарене" (Руан, Франция) провела третий поединок в рамках предварительного раунда мирового первенства. Соперником белорусских гандболистов стали бронзовые призеры минувшего чемпионата Европы-2016 хорваты. Поединок завершился победой "шашечных" — 31:25 (18:15).