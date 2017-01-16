﻿﻿ Каспарс Дубра: «У фанов есть претензии — на форуме они пишут, что БАТЭ уже стал не борисовским, а минским. Но я думаю, что в Минске жить легче». 21.by
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Каспарс Дубра: «У фанов есть претензии — на форуме они пишут, что БАТЭ уже стал не борисовским, а минским. Но я думаю, что в Минске жить легче»

17.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник БАТЭ Каспарс Дубра объяснил, почему игроки борисовской команды живут в белорусской столице.

- Почему игроки БАТЭ живут в Минске, а не в Борисове? Как это воспринимают болельщики?

– У фанов есть претензии — на форуме они пишут, что БАТЭ уже стал не борисовским, а минским. Но я думаю, что в Минске жить легче, потому что он крупнее. Борисов тоже хороший город — напоминает Вентспилс, только в полтора раза больше. Наверное, игрокам комфортнее жить в столице и ездить в Борисов на тренировки, – сказал Дубра.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник БАТЭ Каспарс Дубра объяснил, почему игроки борисовской команды живут в белорусской столице.

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