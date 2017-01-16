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Сергей Ковальчук: «Фамейе в БАТЭ? Впервые слышу об этом. Мы недавно полностью выкупили права на Джоэла и рассчитываем на него»
17.01.2017 08:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук опровергнул информациб о том, что нападающий брестчан Джоэль Фамейе может отправиться на просмотр в БАТЭ.
– Впервые слышу об этом. Фамейе – игрок брестского «Динамо». Даже не рассматриваем такой вариант развития событий. Мало того, мы недавно полностью выкупили права на Джоэла и очень рассчитываем на него в грядущем сезоне, – сказал Ковальчук.
Полное интервью с Сергеем Ковальчуком можно прочитать в блоге «Оршанский вокзал» на Tribuna.com.
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Сергей Ковальчук: «Фамейе в БАТЭ? Впервые слышу об этом. Мы недавно полностью выкупили права на Джоэла и рассчитываем на него»
Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук опровергнул информациб о том, что нападающий брестчан Джоэль Фамейе может отправиться на просмотр в...
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