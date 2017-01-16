Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от Хорватии (25:31) в рамках чемпионата мира.

– Моя молодая команда сделала огромный шаг вперед в сегодняшнем матче. Мы боролись с хорватами на равных в течение долгого времени. Что касается концовки матча, то сказался опыт соперника. Более опытная команда взяла сегодня очки, – сказал Шевцов.