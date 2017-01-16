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Беларусь проиграла Хорватии в третьем туре группового этапа мужского чемпионата мира по гандболу

17.01.2017 00:23 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 17 января. В третьем туре группового раунда проходящего во Франции мужского чемпионата мира по гандболу белорусская сборная проиграла хорватам со счетом 25:31 (15:18).

Мячи в составе команды Юрия Шевцова забрасывали Артем Королек (7), Денис Рутенко, Сергей Шилович (по 5), Андрей Юринок (4), Владислав Кулеш (2) и Борис Пуховский (2, из них 1 с пенальти).

Положение команд в группе С: Хорватия — 6 очков (3 игры; разница мячей 90-76), Германия — 4 (2; 62-37), Венгрия — 2 (3; 85-87), Чили — 2 (3; 75-97), Беларусь — 2 (3; 82-89), Саудовская Аравия — 0 (2; 49-57).

13 января в стартовом поединке белорусские гандболисты неожиданно уступили чилийцам — 28:32, а 15-го победили аравийцев — 29:26.

18 января сборная Беларуси встретится с немцами, 20-го — с венграми. Четыре лучшие команды группы выходят в 1/8 финала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 января. В третьем туре группового раунда проходящего во Франции мужского чемпионата мира по гандболу белорусская сборная проиграла хорватам со счетом 25:31...

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