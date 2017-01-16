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АБФФ предложила клубам выразить мнение о включении дублирующих команд во вторую лигу
17.01.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Департамент по проведению соревнований АБФФ попросил руководителей клубов высшей лиги рассмотреть вопрос и выразить мнение о возможном включении дублирующих команд в состав участников второй лиги.
В этом случае третий дивизион пройдет в два этапа. Первый этап будет региональным (с делением на зоны по территориальному принципу), а второй — финальным (с определением итоговых мест в турнирной таблице).
Мнение по данному вопросу руководители клубов должны сформировать до 20 января.
Отметим, что АБФФ уже предлагала клубам такой вариант, однако идея
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Департамент по проведению соревнований АБФФ попросил руководителей клубов высшей лиги рассмотреть вопрос и выразить мнение о возможном включении дублирующих...
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