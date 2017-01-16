Департамент по проведению соревнований АБФФ попросил руководителей клубов высшей лиги рассмотреть вопрос и выразить мнение о возможном включении дублирующих команд в состав участников второй лиги.

В этом случае третий дивизион пройдет в два этапа. Первый этап будет региональным (с делением на зоны по территориальному принципу), а второй — финальным (с определением итоговых мест в турнирной таблице).

Мнение по данному вопросу руководители клубов должны сформировать до 20 января.

Отметим, что АБФФ уже предлагала клубам такой вариант, однако идея не нашла поддержку с их стороны.