Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.

Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, не пропустивший ни одного гола в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках.

Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах.

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, в активе которого хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ).