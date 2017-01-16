﻿ НХЛ. Малкин стал первой звездой дня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НХЛ. Малкин стал первой звездой дня

17.01.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, не пропустивший ни одного гола в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках. 

Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах. 

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, в активе которого хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ). 

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-тренер «Луча» Биончик вошел в тренерский штаб «Крумкачоў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика