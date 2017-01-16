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Экс-тренер «Луча» Биончик вошел в тренерский штаб «Крумкачоў»
17.01.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В тренерский штаб «Крумкачоў» вошел 31-летний специалист Иван Биончик.
В минувшем сезоне тренер возглавлял минский «Луч» (Д2).
Сообщается, что Биончик уже познакомился с футболистами и провел первую тренировку в клубе.
Напомним, «Крумкачы» до сих пор не определились с главным тренером на ближайший сезон.
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В тренерский штаб «Крумкачоў» вошел 31-летний специалист Иван Биончик.
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