В тренерский штаб «Крумкачоў» вошел 31-летний специалист Иван Биончик.

В минувшем сезоне тренер возглавлял минский «Луч» (Д2).

Сообщается, что Биончик уже познакомился с футболистами и провел первую тренировку в клубе.

Напомним, «Крумкачы» до сих пор не определились с главным тренером на ближайший сезон.