В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома уступил «Манчестеру» (3:5).

В составе хозяев в матче приняли участие белорусы Роман Дюков и Степан Фальковский.

Фальковский нанес три броска по воротам и отметился голевой передачей при коэффициенте полезности «-2». Отметим, что защитник набирает очки в третьем матче подряд, а в последних пяти встречах на его счету 4 (2+2) результативных балла. Всего в 26 играх регулярного чемпионата Фальковский набрал 8 (4+4) очков при коэффициенте полезности «-6».

Отметим, что в последних пяти матчах Фальковский набрал столько же очков, сколько за 21 предыдущих.

Дюков во встрече с «Манчестером» также отметился голевой передачей и, кроме того, поучаствовал в драке. В 33 играх на счету белоруса 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+12».