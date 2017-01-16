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ECHL. «Адирондак» – «Манчестер». Фальковский набрал четвертое очко в пяти матчах, Дюков заработал ассист и подрался
17.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома уступил «Манчестеру» (3:5).
В составе хозяев в матче приняли участие белорусы Роман Дюков и Степан Фальковский.
Фальковский нанес три броска по воротам и отметился голевой передачей при коэффициенте полезности «-2». Отметим, что защитник набирает очки в третьем матче подряд, а в последних пяти встречах на его счету 4 (2+2) результативных балла. Всего в 26 играх регулярного чемпионата Фальковский набрал 8 (4+4) очков при коэффициенте полезности «-6».
Отметим, что в последних пяти матчах Фальковский набрал столько же очков, сколько за 21 предыдущих.
Дюков во встрече с «Манчестером» также отметился голевой передачей и, кроме того, поучаствовал в драке. В 33 играх на счету белоруса 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+12».
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ECHL. «Адирондак» – «Манчестер». Фальковский набрал четвертое очко в пяти матчах, Дюков заработал ассист и подрался
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома уступил «Манчестеру» (3:5).
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