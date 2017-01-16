﻿ ECHL. «Адирондак» – «Манчестер». Фальковский набрал четвертое очко в пяти матчах, Дюков заработал ассист и подрался. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ECHL. «Адирондак» – «Манчестер». Фальковский набрал четвертое очко в пяти матчах, Дюков заработал ассист и подрался

17.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома уступил «Манчестеру» (3:5).

В составе хозяев в матче приняли участие белорусы Роман Дюков и Степан Фальковский.

Фальковский нанес три броска по воротам и отметился голевой передачей при коэффициенте полезности «-2». Отметим, что защитник набирает очки в третьем матче подряд, а в последних пяти встречах на его счету 4 (2+2) результативных балла. Всего в 26 играх регулярного чемпионата Фальковский набрал 8 (4+4) очков при коэффициенте полезности «-6».

Отметим, что в последних пяти матчах Фальковский набрал столько же очков, сколько за 21 предыдущих.

Дюков во встрече с «Манчестером» также отметился голевой передачей и, кроме того, поучаствовал в драке. В 33 играх на счету белоруса 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности «+12».

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» дома уступил «Манчестеру» (3:5).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Малкин стал первой звездой дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика