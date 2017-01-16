«Ислочь» проведет товарищеский хоккейный матч против любительской команды «Белтрансгаз», который сейчас выступает в первой лиге чемпионата Минска по хоккею среди любителей.

Отмечается, что в чемпионате города за «Белтрансгаз» выступает главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский. За 20 матчей он набрал 11 баллов (7+4).

В товарищеском матче за «Ислочь» сыграют Виталий Жуковский, Дмитрий Макар, Владислав Ясюкевич, Виктор Сокол, Антон Бубнов, Артур Слабашевич, Владимир Пинчук, Станислав Пинчук, Михаил Лазарчик, Александр Глеб.

Матч состоится 21 января на ледовой арене «Юность» в Парке Горького, начало в 19-45. Вход свободный.