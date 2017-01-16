﻿ Жуковский, Макар и Александр Глеб сыграют за «Ислочь» в хоккей против любительской команды «Белтрансгаз». 21.by
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Жуковский, Макар и Александр Глеб сыграют за «Ислочь» в хоккей против любительской команды «Белтрансгаз»

17.01.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ислочь» проведет товарищеский хоккейный матч против любительской команды «Белтрансгаз», который сейчас выступает в первой лиге чемпионата Минска по хоккею среди любителей.

Отмечается, что в чемпионате города за «Белтрансгаз» выступает главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский. За 20 матчей он набрал 11 баллов (7+4).

В товарищеском матче за «Ислочь» сыграют Виталий Жуковский, Дмитрий Макар, Владислав Ясюкевич, Виктор Сокол, Антон Бубнов, Артур Слабашевич, Владимир Пинчук, Станислав Пинчук, Михаил Лазарчик, Александр Глеб.

Матч состоится 21 января на ледовой арене «Юность» в Парке Горького, начало в 19-45. Вход свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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