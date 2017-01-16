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Вылегжанин выступил в чемпионате Удмуртии, несмотря на временное отстранение
17.01.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский лыжник Максим Вылегжанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) из-за подозрения в использовании допинга, принял участие в чемпионате Удмуртии.
Вылегжанин 7 и 14 января выиграл гонки свободным стилем на 15 км и скиатлон. Чемпионат Удмуртии проводится государственной структурой РФ и федерацией, которая находится под эгидой FIS.
Таким образом, Вылегжанин нарушил правила поведения спортсмена в период временной дисквалификации.
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Российский лыжник Максим Вылегжанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) из-за подозрения в использовании допинга, принял...
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