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Гвардиола хочет подписать 6 новых игроков, Обамеянг и Санчес – в шорт-листе

17.01.2017 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в серьезном обновлении состава, которое, вероятнее всего, произойдет летом, сообщает The Telegraph.

По словам источника, Гвардиола хочет видеть в составе двух фланговых игроков, которые могли бы закрыть всю бровку, двух центральных защитников, одного полузащитника и еще одного нападающего.

Также «Сити» могут приобрести нового голкипера, поскольку действующий контракт Вилли Кабальеро истекает этим летом.

«Горожане» всерьез интересуются двумя игроками «Саутгемптона» – левым защитником Райаном Бертраном и центральным игроком линии обороны Виргилем Ван Дейком.

Гвардиола также хотел бы видеть в своей команде нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, интерес к которому проявляет «Реал». «Боруссия» не намерена отпускать своего лучшего нападающего меньше чем за 70 миллионов евро.

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает через полтора года, также рассматривается «Сити» в качестве потенциального усиления. Ранее Гвардиола уже работал вместе с Санчесом в «Барселоне».  

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в серьезном обновлении состава, которое, вероятнее всего, произойдет летом, сообщает The Telegraph.

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