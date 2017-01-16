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Жуковский вызван на заседание комитета по этике за высказывания в адрес «Городеи» и Дулуба
17.01.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил пресс-секретарь «Ислочи» Александр Голенчук, главный тренер команды Виталий Жуковский вызван на заседание комитета по этике АБФФ.
Причиной стали заявления «Городеи» и Олега Дулуба касательно высказываний Жуковского в СМИ.
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Как сообщил пресс-секретарь «Ислочи» Александр Голенчук, главный тренер команды Виталий Жуковский вызван на заседание комитета по этике АБФФ.
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