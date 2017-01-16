﻿ Жуковский вызван на заседание комитета по этике за высказывания в адрес «Городеи» и Дулуба. 21.by
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Жуковский вызван на заседание комитета по этике за высказывания в адрес «Городеи» и Дулуба

17.01.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил пресс-секретарь «Ислочи» Александр Голенчук, главный тренер команды Виталий Жуковский вызван на заседание комитета по этике АБФФ.

Причиной стали заявления «Городеи» и Олега Дулуба касательно высказываний Жуковского в СМИ.

Виталий Жуковский: «Дулуба и Яромко душит жаба. Цепляет, что парень, который пришел с рынка, обыгрывает их два года подряд»

ФОТО

 
 
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Как сообщил пресс-секретарь «Ислочи» Александр Голенчук, главный тренер команды Виталий Жуковский вызван на заседание комитета по этике АБФФ.

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