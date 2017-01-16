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Денис Шунто: «В целом, бюджет «Крумкачоў» на сезон сформирован. Пока он, к сожалению, не получается больше, чем в прошлом году»
17.01.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о целях на сезон и бюджете клуба.
— Какие у клуба задачи на сезон?
— Ну какие могут быть задачи у команды, у которой условия хуже, чем у других? Сложно говорить о местах, очках. Многое будет зависеть от соперников. Вот как было в прошлом сезоне: сегодня Брест — одна команда, завтра другая. Для меня главное, чтобы прогрессировали и команда, и игроки. Чтобы Шикавка вместо штанг попадал в ворота, чтобы мужал Талейко, чтобы Санец закрепился в молодежной сборной.
— Бюджет на этот год уже сформирован?
— В целом да. Пока он, к сожалению, не получается больше, чем в прошлом, – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «В целом, бюджет «Крумкачоў» на сезон сформирован. Пока он, к сожалению, не получается больше, чем в прошлом году»
Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о целях на сезон и бюджете клуба.
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