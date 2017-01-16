Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о целях на сезон и бюджете клуба.

— Какие у клуба задачи на сезон?

— Ну какие могут быть задачи у команды, у которой условия хуже, чем у других? Сложно говорить о местах, очках. Многое будет зависеть от соперников. Вот как было в прошлом сезоне: сегодня Брест — одна команда, завтра другая. Для меня главное, чтобы прогрессировали и команда, и игроки. Чтобы Шикавка вместо штанг попадал в ворота, чтобы мужал Талейко, чтобы Санец закрепился в молодежной сборной.

— Бюджет на этот год уже сформирован?

— В целом да. Пока он, к сожалению, не получается больше, чем в прошлом, – сказал Шунто.