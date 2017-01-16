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Полузащитник Слюсар, исключенный из «Зари» U-21 за участие в договорных матчах, находится на просмотре в «Славии»
17.01.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мозырьская «Славия» тренируется на сборе в Пинске.
Сообщается, что в команде появились два потенциальных новичка: украинский полузащитник Максим Слюсар и Денис Яскович из «Звезды»-БГУ (Д2).
Отметим, Слюсар по ходу сезона 2015/16 был отчислен из молодежного состава «Зари» за участие в договорных матчах.
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Полузащитник Слюсар, исключенный из «Зари» U-21 за участие в договорных матчах, находится на просмотре в «Славии»
Мозырьская «Славия» тренируется на сборе в Пинске.
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