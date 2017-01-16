Мозырьская «Славия» тренируется на сборе в Пинске.

Просмотр украинца Владимира Гудымы откладывается на неопределенный срок — форвард получил серьезную травму.

Сообщается, что в команде появились два потенциальных новичка: украинский полузащитник Максим Слюсар и Денис Яскович из «Звезды»-БГУ (Д2).

Отметим, Слюсар по ходу сезона 2015/16 был отчислен из молодежного состава «Зари» за участие в договорных матчах.

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