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Московское «Динамо» готово расстаться с Драгуном

17.01.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает Sportbox.ru, московское «Динамо» хочет продать полузащитника Станислава Драгуна в зимнее трансферное окно.

— Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать со второй командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила о переводе Драгуна в «Динамо-2». Белорус не полетел с основной командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

 
 
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Как сообщает Sportbox.ru, московское «Динамо» хочет продать полузащитника Станислава Драгуна в зимнее трансферное окно.

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