Как сообщает Sportbox.ru, московское «Динамо» хочет продать полузащитника Станислава Драгуна в зимнее трансферное окно.

— Клуб готов расстаться с Драгуном как с игроком с одной из самых больших зарплат в клубе. Он не полетит с командой на первый сбор и будет работать со второй командой. По тем же причинам клуб готов отпустить Павла Погребняка и Алексея Козлова, но они с командой на сбор полетят, — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пресс-служба бело-голубых сообщила о переводе Драгуна в «Динамо-2». Белорус не полетел с основной командой на учебно-тренировочный сбор в Турцию.