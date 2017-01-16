Легендарный тренер Спартак Миронович прокомментировал поражение сборной Беларуси от Хорватии (25:31) на чемпионате мира.

— С Чили и Саудовской Аравией наши, откровенно говоря, сыграли не очень хорошо. Матч с хорватами стал для нас лучшим на турнире. Ребята сражались, по счету далеко не отпускали. Но соперник играл еще лучше, забил много голов в быстрых контратаках и, в общем-то, по делу победил. Что же, будем болеть дальше.

— Насколько реально еще побороться за выход в плей-офф?

— Если Чили выиграет у Саудовской Аравии, то шансов у нас уже фактически не останется. Да и сейчас их не так и много. По хорошему раскладу, в двух последних матчах группового этапа надо получать хотя бы три очка. А это очень сложная задача. У венгров еще выиграть можно, а вот у немцев намного труднее. Тем более что и мы не такие сильные, играют молодые ребята. В общем, теоретически шансы после поражения от Хорватии еще есть, а вот практически… Впрочем, подождем для начала игру Чили — Саудовская Аравия. Пусть у нашей команды все получится, – сказал Миронович.