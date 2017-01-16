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Федор Смолов: «С нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся»
17.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий
– После Евро-2008 волна российских футболистов поехала в Англию. Из них, с оговорками, получилось разве что у Аршавина. Почему так?
– Как должны выглядеть отношения между болельщиками и клубом?
– Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?
– Другая ситуация — твой одноклубник Павел Мамаев и его пост в инстаграме после Евро.
– Я ему говорил, что не стоило этого делать. Но просто он достаточно упрямый. Когда сказал, что выложит, не мог этого не сделать. Должна существовать золотая середина — взаимоуважение.
Если команда проигрывает, а половина стадиона стоит и поет, гонит вас вперед, то после этого они вправе зайти в раздевалку и сказать: «Чуваки, камон. Мы там за вас болеем, а вы играете хреново». Тогда не стыдно встать и извиниться: «Мы не оправдали ваших надежд, а вы нас поддерживали. Спасибо». Вопросов нет.
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Федор Смолов: «С нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся»
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