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Юрий Лядов: «У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему»

17.01.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Биатлонист Юрий Лядов, который был выведен из состава сборной, отметил, что ему не прокомментировали такое решение.

«У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему.

Серега Долидович сказал готовиться к эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам», – сказал Лядов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Напомним, в конце декабря Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов были выведены из состава сборной Беларуси и переведены на самоподготовку.

Вадим Сашурин: «Лядов и Дюжев? Взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов – абсурд какой-то»

 
 
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Биатлонист Юрий Лядов, который был выведен из состава сборной, отметил, что ему не прокомментировали такое решение.

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