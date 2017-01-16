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Юрий Лядов: «У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему»
17.01.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Биатлонист Юрий Лядов, который был выведен из состава сборной, отметил, что ему не прокомментировали такое решение.
«У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему.
Серега Долидович сказал готовиться к эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам», – сказал Лядов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
Напомним, в конце декабря Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов
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Юрий Лядов: «У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему»
Биатлонист Юрий Лядов, который был выведен из состава сборной, отметил, что ему не прокомментировали такое решение.
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