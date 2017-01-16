Биатлонист Юрий Лядов, который был выведен из состава сборной, отметил, что ему не прокомментировали такое решение.

«У меня нет возможности участвовать в соревнованиях по биатлону. Мне не сказали, почему.

Серега Долидович сказал готовиться к эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам», – сказал Лядов в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

Напомним, в конце декабря Дмитрий Дюжев и Юрий Лядов были выведены из состава сборной Беларуси и переведены на самоподготовку.

Вадим Сашурин: «Лядов и Дюжев? Взять и попросить из команды посреди сезона двух готовых спортсменов – абсурд какой-то»