﻿ Голкипер «Столицы» Поляков: «Меня ни разу не исправляли, когда говорил «Белоруссия». Я не против, если кому-то удобно говорить «Раша», а не Россия». 21.by
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Голкипер «Столицы» Поляков: «Меня ни разу не исправляли, когда говорил «Белоруссия». Я не против, если кому-то удобно говорить «Раша», а не Россия»

17.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Столицы» Дмитрий Поляков признался, что никогда не задумывался над тем, как правильно произносить название нашей страны — Беларусь или Белоруссия.

— И в России, и в Беларуси слышал разные варианты. Меня ни разу не исправляли, когда говорил «Белоруссия». Если скажете, что это принципиальный вопрос, то буду знать и произносить именно Беларусь. Хотя я спокойно отношусь к таким вещам: я не против, если кому-то удобно говорить «Раша», а не Россия. Я не отличаю белорусское произношение, но белорусы говорят, что сразу по говору распознают во мне москвича. У нас есть типичное «че», как у украинцев «шо», – сказал Поляков в разговоре с корреспондентом TUT.BY.

Полное интервью с футболистом можно прочитать в официальном блоге «Столицы» на Tribuna.com.

«Есть ощущение, что в Беларуси остались пережитки СССР». Дмитрий Поляков рассказывает о Минске и стране

 
Теги: Минск
 
 
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Голкипер «Столицы» Дмитрий Поляков признался, что никогда не задумывался над тем, как правильно произносить название нашей страны — Беларусь или Белоруссия.

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