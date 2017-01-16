Голкипер «Столицы» Дмитрий Поляков признался, что никогда не задумывался над тем, как правильно произносить название нашей страны — Беларусь или Белоруссия.

— И в России, и в Беларуси слышал разные варианты. Меня ни разу не исправляли, когда говорил «Белоруссия». Если скажете, что это принципиальный вопрос, то буду знать и произносить именно Беларусь. Хотя я спокойно отношусь к таким вещам: я не против, если кому-то удобно говорить «Раша», а не Россия. Я не отличаю белорусское произношение, но белорусы говорят, что сразу по говору распознают во мне москвича. У нас есть типичное «че», как у украинцев «шо», – сказал Поляков в разговоре с корреспондентом TUT.BY.

Полное интервью с футболистом можно прочитать в официальном блоге «Столицы» на Tribuna.com.

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