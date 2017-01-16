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В случае победы Чили над Саудовской Аравией Беларуси для выхода в плей-офф необходимо набрать как минимум три очка с Германией и Венгрией

17.01.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси после трех туров занимает с двумя очками делит 3-5 места с Чили и Венгрией. В плей-офф попадают четыре лучшие команды. В случае если в группе С не случится других сенсаций, то для выхода в плей-офф Беларуси нужно набрать от одного до трех очков в двух оставшихся матчах с Германией (18 января) и Венгрией (20 января).
 
В случае победы Чили над Саудовской Аравией сборной Беларуси необходимо набирать как минимум три очка в двух матчах. В случае равенства очков с Чили преимущество будет у южноамериканской сборной за счет личной встречи.
 
В случае победы Саудовской Аравии над Чили может сложиться ситуация, когда у этих двух команд, а также у Беларуси будет по два очка. В такой ситуации сборная Беларуси по разнице мячей в личных встречах также уступит место в плей-офф Чили или Саудовской Аравии – это зависит от итогового счета их очного матча.
 
Напомним, перед турниром зампред Белорусской федерации гандбола Иван Семененя заявил, что рассчитывает на четвертьфинал сборной Беларуси. Главный тренер команды Юрий Шевцов поставил цель выйти из группы.

На прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Беларуси не вышла из группы. В составе белорусской команды тогда выступал Сергей Рутенко.

 
 
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