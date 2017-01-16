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В случае победы Чили над Саудовской Аравией Беларуси для выхода в плей-офф необходимо набрать как минимум три очка с Германией и Венгрией
17.01.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси после трех туров занимает с двумя очками делит 3-5 места с Чили и Венгрией. В плей-офф попадают четыре лучшие команды. В случае если в группе С не случится других сенсаций, то для выхода в плей-офф Беларуси нужно набрать от одного до трех очков в двух оставшихся матчах с Германией (18 января) и Венгрией (20 января).
На прошлом чемпионате мира в Катаре сборная Беларуси не вышла из группы. В составе белорусской команды тогда выступал Сергей Рутенко.
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В случае победы Чили над Саудовской Аравией Беларуси для выхода в плей-офф необходимо набрать как минимум три очка с Германией и Венгрией
Сборная Беларуси после трех туров занимает с двумя очками делит 3-5 места с Чили и Венгрией.
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