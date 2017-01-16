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Экстралига. Робинсон покинул «Шахтер» из-за конфликта с Антоненко
17.01.2017 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как рассказал корреспондент «Прессбола» Артур Жоль, причиной
– Поговаривают, в столице канадца видели нередко, и порой он возвращался в Солигорск ближе к утру, причем тренировки или игры не становились тому преградой. Вроде бы на это смотрели сквозь пальцы — от дефицитного исполнителя негоже отказываться. Пускай знакомится — лишь бы на льду не филонил. Но, по нашим сведениям, как раз на льду, во время тренировки, и случился конфликт, который привел к суровым последствиям. Претензия ассистента Цыплакова Олега Антоненко после одного из упражнений была воспринята легионером слишком болезненно: дескать, не учите жить — я поиграл в НХЛ. Антоненко тоже много где поиграл, пусть и не в НХЛ. Слово за слово — коса нашла на камень. И хоккейная коробка полыхнула повышенными тонами да ненормативной лексикой.
Строптивого форварда отправили остыть, а позже предложили извиниться перед командой и лично перед тренером. Но Робинсон счел такое предложение непристойным и, не сумев победить гордость, принялся паковать чемоданы… – сказал Жоль.
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Как рассказал корреспондент «Прессбола» Артур Жоль, причиной расставания канадского форварда Натана Робинсона с солигорским «Шахтером» стал конфликт с...
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