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Чемпионат мира. Германия против Саудовской Аравии и другие матчи

17.01.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Франция

Групповой раунд

Группа А

Норвегия – Бразилия

17 января, 16.00

Польша – Япония

17 января, 19.45

Россия – Франция

17 января, 22.45

Положение команд: Франция – 6 (3 игры), Норвегия – 4 (3), Бразилия – 4 (3), Россия – 4 (3), Польша – 0 (3), Япония – 0 (3).

Группа B

Словения – Тунис

17 января, 19.45

Ангола – Исландия

17 января, 22.45

 Положение команд: Словения – 6 (3), Испания – 6 (3), Македония – 4 (3), Исландия – 1 (3), Тунис – 1 (3), Ангола – 0 (3).

Группа С

Германия – Саудовская Аравия

17 января, 19.45

Положение команд: Хорватия – 6 (3), Германия – 4 (2),  Венгрия – 2 (3), Беларусь – 2 (3), Чили – 2 (3), Саудовская Аравия – 0 (2).

Группа D

Катар – Аргентина

17 января, 19.45

Положение команд: Дания – 6 (3), Швеция – 4 (3), Египет – 4 (3), Катар – 2 (2), Бахрейн – 0 (3), Аргентина – 0 (2).

 
 
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа А Норвегия – Бразилия 17 января, 16.00 Польша – Япония 17 января, 19.45 Россия – Франция 17 января, 22.45 Положение команд:...

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