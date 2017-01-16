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Чемпионат мира. Германия против Саудовской Аравии и другие матчи
17.01.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Франция
Групповой раунд
Группа А
Норвегия – Бразилия
17 января, 16.00
Польша – Япония
17 января, 19.45
Россия – Франция
17 января, 22.45
Положение команд: Франция – 6 (3 игры), Норвегия – 4 (3), Бразилия – 4 (3), Россия – 4 (3), Польша – 0 (3), Япония – 0 (3).
Группа B
Словения – Тунис
17 января, 19.45
Ангола – Исландия
17 января, 22.45
Положение команд: Словения – 6 (3), Испания – 6 (3), Македония – 4 (3), Исландия – 1 (3), Тунис – 1 (3), Ангола – 0 (3).
Группа С
Германия – Саудовская Аравия
17 января, 19.45
Положение команд: Хорватия – 6 (3), Германия – 4 (2), Венгрия – 2 (3), Беларусь – 2 (3), Чили – 2 (3), Саудовская Аравия – 0 (2).
Группа D
Катар – Аргентина
17 января, 19.45
Положение команд: Дания – 6 (3), Швеция – 4 (3), Египет – 4 (3), Катар – 2 (2), Бахрейн – 0 (3), Аргентина – 0 (2).
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа А Норвегия – Бразилия 17 января, 16.00 Польша – Япония 17 января, 19.45 Россия – Франция 17 января, 22.45 Положение команд:...
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