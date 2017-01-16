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Станислав Драгун: «Пока мне не объяснили причину перевода в «Динамо-2»
17.01.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал перевод во вторую команду.
– Пока мне не объяснили причину перевода в «Динамо-2». Конечно, приятного здесь мало. Насчет будущего говорить пока тяжело. Сейчас моя задача в том, чтобы выкладываться на тренировках, – сказал Драгун.
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Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал перевод во вторую команду.
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