Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал перевод во вторую команду.

– Пока мне не объяснили причину перевода в «Динамо-2». Конечно, приятного здесь мало. Насчет будущего говорить пока тяжело. Сейчас моя задача в том, чтобы выкладываться на тренировках, – сказал Драгун.

Московское «Динамо» готово расстаться с Драгуном