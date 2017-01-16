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Матч звезд КХЛ-2017: стаи известны имена капитанов команд

17.01.2017 16:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Объявлены имена капитанов сборных команд Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ.

Матч звезд КХЛ-2017: стаи известны имена капитанов команд
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Мэтт Эллисон второй год подряд сыграет в Матче звезд КХЛ

Накануне в Уфе стартовала Неделя звезд: 15 января состоялся Кубок Вызова — сыграли между собой сборные Запада и Востока Молодежной хоккейной лиги. Победу праздновали игроки Запада.

"Тем временем, подготовка к главному хоккейному празднику года уже практически завершена, и стали известны имена капитанов четырех сборных команд дивизионов КХЛ", — говорится в сообщении.

Капитаном команды дивизиона Боброва стал Павел Дацюк (СКА, Санкт-Петербург), дивизиона Тарасова — Максим Афиногенов ("Витязь", Московская область), дивизиона Харламова — Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), дивизиона Чернышева — Евгений Медведев ("Авангард", Омск).

Капитан команды дивизиона Харламова Сергей Мозякин участвовал во всех предыдущих Матчах звезд КХЛ и с 30 (22+8) очками является их лучшим бомбардиром.

Ранее были выбраны главные тренеры сборных — Олег Знарок, Дмитрий Квартальнов, Илья Воробьев и Федор Канарейкин, а также их помощники из числа известных комментаторов.

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го — возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Объявлены имена капитанов сборных команд Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте КХЛ. ...

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