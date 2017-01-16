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Денис Шунто: «В отличии от прошлогоднего варианта в этой летней паузе будут проведены матчи Кубка Беларуси. Это хороший вариант»
17.01.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто порассуждал о календаре чемпионата Беларуси.
«Мы согласились на вариант календаря с летней паузой. Но в отличии от прошлогоднего варианта в этой паузе будут проведены матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси. Это хороший вариант — клубы, участвующие в еврокубках, не будут жертвовать чемпионатом, а мы не останемся без игровой практики», – сказал Шунто.
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Денис Шунто: «В отличии от прошлогоднего варианта в этой летней паузе будут проведены матчи Кубка Беларуси. Это хороший вариант»
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто порассуждал о календаре чемпионата Беларуси.
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