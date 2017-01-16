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Сергей Ковальчук: «В качестве альтернативы Малербу будем рассматривать вратаря одного из клубов испанской премьер-лиги»

17.01.2017 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о вратарях команды.

– По различным причинам нам не удалось договориться с потенциальными кандидатами. Сейчас на просмотре в «Динамо-Брест» находится француз Жереми Малерб. Если по каким-то причинам он нам не подойдет, в качестве альтернативы будем рассматривать вратаря одного из клубов испанской премьер-лиги.

– Вратарь из середняка бельгийского Д2 подходит для решения серьезных задач в чемпионате Беларуси?

– Почему бы и нет? Бельгийский Д2 не слабее нашего чемпионата. Да и потом, по итогам прошлого сезона Жереми был признан лучшим голкипером второго бельгийского дивизиона. Хотя, безусловно, пока мы к нему присматриваемся. Видно, человек имеет европейскую школу. Будем интересоваться мнением нашего тренера по вратарям, Кристиана Патру, от которого зависит будущее Малерба в «Динамо-Брест». Место основного голкипера очень ответственно, поэтому мы просто не имеем права допустить ошибку. В этом плане точно не будем спешить.

– Какими сильными качествами обладает Малерб?

– Это фактурный футболист, который уверенно чувствует себя на втором этаже и хорошо играет ногами. Мы находим в нем уровень и качество.

– Игрок-модель – это достаточно экстравагантно…

– Для нас первостепенно, как футболист будет проявлять себя во время игры и вести себя в коллективе. Остальное – его личное дело, – сказал Ковальчук.

«Не считаю, что мы подписали второсортных футболистов». Брестское «Динамо» готовится к борьбе за Лигу Европы

 
Теги: Брест
 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал о вратарях команды.

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