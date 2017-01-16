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Елетнов, Бочарников и Ильченко попали в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы
17.01.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.
Мужчины: Роман Елетнов, Александр Дорожко, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников.
Женщины: Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.
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Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.
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