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Елетнов, Бочарников и Ильченко попали в состав сборной Беларуси на чемпионат Европы

17.01.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.

Мужчины: Роман Елетнов, Александр Дорожко, Дмитрий Абашев, Максим Воробей, Сергей Бочарников.

Женщины: Кристина Ильченко и Кристина Мазурина.

 
 
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Стал известен состав белорусской сборной на чемпионат Европы по биатлону, который пройдет в польском городе Душники-Здруй, с 25 по 29 января.

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