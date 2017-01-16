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Иван Тихон: «Девятовский и Богданович? А что плохого в том, что избиратели проголосовали за те программы, которые они представили?»

17.01.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский метатель молота Иван Тихон поделился мнением о депутатах, которые раньше были спортсменами.

- Как вы относитесь к тому, что некоторые спортсмены после окончания спортивной карьеры идут в депутаты, как это сделали, например, Вадим Девятовский, Александр Богданович?

– А что плохого в том, что избиратели проголосовали за те программы, которые представили эти люди? В парламенте же решаются вопросы в том числе и спортивной сферы, поэтому профессионалы-законодатели не повредят.

- Или поддержали бы вы инициативу, чтобы на законодательном уровне сделать в стране борьбу с допингом более жесткой?

– Безусловно! Против допинга борется весь мир, поэтому, на мой взгляд, каждый нормальный спортсмен также за более жесткие меры в этом направлении. Допинг – это зло! – заявил Тихон.

 
 
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Белорусский метатель молота Иван Тихон поделился мнением о депутатах, которые раньше были спортсменами.

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