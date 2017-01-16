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Биатлонисты предложили увеличить максимальный штраф за антидопинговые нарушения до миллиона евро

17.01.2017 17:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны требования биатлонистов, изложенные в письме к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором говорится об ужесточении антидопинговых правил.

В нем предлагается:

1. Ужесточить финансовые наказания для федераций за нарушения каждого спортсмена. Увеличить максимальный штраф с 200 тысяч евро до 1 миллиона евро.

2. Уменьшение квоты для страны на 2 года в случае положительных проб.

3. Временное отстранение спортсменов, которые подозреваются в использовании допинга, до закрытия дела.

4. Спортсмены, которые нарушили правила, не допускаются к Олимпийским играм и чемпионатам мира (исключение в том случае, если дисквалификация меньше шести месяцев).

5. Сокращение финансовой поддержки от IBU.

6. Финансовая компенсация спортсменам, чьи соперники использовали допинг и завоевали медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Компенсация должна быть в два раза больше первоначальных призовых.

Кроме того, глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза попросил у IBU объяснения, почему Тюмень получила ЧМ-2021 в нарушение рекомендации МОК.

 
 
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Стали известны требования биатлонистов, изложенные в письме к Международному союзу биатлонистов (IBU), в котором говорится об ужесточении антидопинговых правил.

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