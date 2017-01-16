УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

Согласно приведенному в документе исследованию, налог на легионеров существует лишь в двух ассоциациях, находящимися под эгидой УЕФА – Беларуси и Грузии.

Напомним, в нашей стране команда, привлекая в свои ряды легионера, должна перечислить в фонд развития детско-юношеского футбола 100 базовых величин за каждого. Если же в команде больше пяти зарубежных футболистов, то подлежащая к уплате сумма возрастает в пять раз.

С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в блоге New Generation.

Прибыльные клубы, непатриотичные болельщики. Белорусский футбол глазами УЕФА