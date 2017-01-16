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Беларусь и Грузия являются единственными европейскими чемпионатами, в которых есть налог на легионеров
17.01.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
Согласно приведенному в документе исследованию, налог на легионеров существует лишь в двух ассоциациях, находящимися под эгидой УЕФА – Беларуси и Грузии.
Напомним, в нашей стране команда, привлекая в свои ряды легионера, должна перечислить в фонд развития детско-юношеского футбола 100 базовых величин за каждого. Если же в команде больше пяти зарубежных футболистов, то подлежащая к уплате сумма возрастает в пять раз.
С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в блоге New Generation.
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Беларусь и Грузия являются единственными европейскими чемпионатами, в которых есть налог на легионеров
УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
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