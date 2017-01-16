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«Витебск» интересуется полузащитником «Минска» Матвеенко

17.01.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Витебск» интересуется полузащитником Антоном Матвеенко из «Минска».

В минувшем сезоне Матвеенко провел составе «Белшины» и «Минска» 30 матчей в рамках чемпионата Беларуси, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Витебск» интересуется полузащитником Антоном Матвеенко из «Минска».

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