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Мемориал Гранаткина (U-18). Матчи за 9-16 места. Беларусь разгромила Молдову
17.01.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мемориал Гранаткина (U-18)
Матчи за 9-16 места
Полуфиналы
Беларусь U-18 – Молдова U-18 – 4:0 (2:0)
17 января, 16.30
Эстония U-18 – Азербайджан U-18 – 0:0
17 января, 19.00
Таким образом, сборная Беларуси сыграет с победителем пары Эстония/Азербайджан за девятое место на турнире.
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Мемориал Гранаткина (U-18) Матчи за 9-16 места Полуфиналы Беларусь U-18 – Молдова U-18 – 4:0 (2:0) 17 января, 16.30 Эстония U-18 – Азербайджан U-18 – 0:0 17 января, 19.00 Таким образом,...
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