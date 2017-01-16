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Мемориал Гранаткина (U-18). Матчи за 9-16 места. Беларусь разгромила Молдову

17.01.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мемориал Гранаткина (U-18)

Матчи за 9-16 места

Полуфиналы

Беларусь U-18 – Молдова U-18 – 4:0 (2:0)

17 января, 16.30

Эстония U-18 – Азербайджан U-18 – 0:0

17 января, 19.00

Таким образом, сборная Беларуси сыграет с победителем пары Эстония/Азербайджан за девятое место на турнире.

 
 
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Мемориал Гранаткина (U-18) Матчи за 9-16 места Полуфиналы Беларусь U-18 – Молдова U-18 – 4:0 (2:0) 17 января, 16.30 Эстония U-18 – Азербайджан U-18 – 0:0 17 января, 19.00 Таким образом,...

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