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Пынтиков станет ассистентом Трофимовой в женской сборной Беларуси
17.01.2017 18:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский специалист Алексей Пынтиков станет ассистентом главного тренера женской сборной Беларуси Натальи Трофимовой.
На клубном уровне Пынтиков ныне работает в команде «Цмокі-Мінск-2». Он уже привлекался на декабрьский краткосрочный сбор национальной команды.
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Известный белорусский специалист Алексей Пынтиков станет ассистентом главного тренера женской сборной Беларуси Натальи Трофимовой.
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