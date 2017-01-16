МИНСК, 17 янв — Sputnik. Биатлонисты потребовали от Международного союза биатлонистов (IBU) увеличить штраф за нарушение антидопинговых правил в пять раз — до одного миллиона евро, сообщает sport.idnes.cz .



© Sputnik Алексей Филиппов IBU: доказательств употребления допинга россиянами пока нет

В январе стало известно, что после завершения пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге более 170 спортсменов направили письмо в IBU с призывом к более строгой реакции относительно последних допинговых скандалов. Вскоре свое письмо с рядом требований отправил и Чешский союз биатлонистов.

В письме, подписанном главой Чешского союза биатлонистов Иржем Гамзой, выдвигается следующие условия. В частности, спортсмены настаивают на сокращении квот на участие в международных соревнованиях для тех стран, чьи атлеты были уличены в применении допинга. Кроме того, предлагается повысить штрафы для национальных федераций за каждого спортсмена, пойманного на допинге, увеличив максимальную сумму штрафа с 200 тысяч до 1 миллиона евро; временно дисквалифицировать тех спортсменов, в отношении которых открыто расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA), пока дело не будет закрыто; не допускать спортсменов с допинговым прошлым на зимние Олимпийские игры и чемпионаты мира (кроме случаев, когда дисквалификация спортсмена составляла менее полугода); сокращать финансовую поддержку со стороны IBU всем национальным федерациям, чьи спортсмены принимают допинг; выплачивать финансовые компенсации тем спортсменам, кто был соперником лишенных за допинг медалей ОИ и ЧМ спортсменов, за утрату возможных спонсорских контрактов.

Также в письме содержится требование объяснений от IBU по поводу передачи Тюмени в сентябре права на проведение Чемпионата мира по биатлону 2021 года вопреки рекомендациям МОК.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз по итогам расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 российских спортсменов. Также Бессеберг говорил, что видит растущее недовольство со стороны многих биатлонистов.