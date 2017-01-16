Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил потенциальный календарь высшей лиги.

«Кстати, без топ-турниров в этом году получается хороший календарь высшей лиги Беларуси. Может напугать июльская пауза в четыре недели, но в нее грамотно вложили сразу две стадии Кубка Беларуси. В 1/16 финала уже играют клубы элиты. Да, почти всегда вторыми составами в районных городах, но так поступают и в европейских странах. Футбол для нас с вами в летнюю пору будет. Плюс насыщенные еврокубковые квалификации.

Начинаем в апреле – повезло бы с погодой. А завершаем в ноябре – с погодой должно повезти, как показывает практика последних лет. Некоторые туры выпадают на будние дни, но давайте отметим и другой факт – многие растянуты сразу на все выходные от пятницы до понедельника.

Меня по-прежнему смущают только сроки летнего трансферного окна – оно вновь закроется вначале августа. Это исключает возможность клубам кого-то купить на случай попадания в групповой турнир Лиги чемпионов или Лиги Европы. Но здесь, видимо, победило большинство, а БАТЭ как-нибудь разберется. Или «Шахтер» Солигорск, или «Динамо» Минск, или «Минск», или «Динамо» Брест. Чтобы никого не обидеть.

Напомню, что у нас летнее трансферное окно по регламенту УЕФА короткое, чуть меньше месяца. Когда ставить чемпионат на проветривание – решение клубов и АБФФ», – сказал Ходасевич.