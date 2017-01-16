|
Александр Гагиев: «Политика, которую ведем на протяжении действия указа о господдержке спорта, позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество»
17.01.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о пользе указал о господдержке спорта.
«Политика, которую мы ведем на протяжении всех лет действия указа о господдержке спорта позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество. Хотя над этим еще надо работать. Плюс клубы стали учиться зарабатывать. Если в 2010 зарабатывали около 7% бюджета, то сейчас цифра около 30%. Сейчас действует механизм: сколько заработали в прошлом году, настолько вам поможет государство в следующем.
Изменения в указе коснулись высших игровых лиг. Спортсмены могут получать средства из этой поддержки. Что касается низших лиг, то средства спортсмены должны получать из других источников, не запрещенных законодательством», – сказал Гагиев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Гагиев: «Политика, которую ведем на протяжении действия указа о господдержке спорта, позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество»
Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о пользе указал о господдержке спорта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии