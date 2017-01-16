Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о пользе указал о господдержке спорта.

«Политика, которую мы ведем на протяжении всех лет действия указа о господдержке спорта позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество. Хотя над этим еще надо работать. Плюс клубы стали учиться зарабатывать. Если в 2010 зарабатывали около 7% бюджета, то сейчас цифра около 30%. Сейчас действует механизм: сколько заработали в прошлом году, настолько вам поможет государство в следующем.

Изменения в указе коснулись высших игровых лиг. Спортсмены могут получать средства из этой поддержки. Что касается низших лиг, то средства спортсмены должны получать из других источников, не запрещенных законодательством», – сказал Гагиев.