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Александр Гагиев: «Политика, которую ведем на протяжении действия указа о господдержке спорта, позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество»

17.01.2017 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о пользе указал о господдержке спорта.

«Политика, которую мы ведем на протяжении всех лет действия указа о господдержке спорта позволила уменьшить количество клуба и поднять их качество. Хотя над этим еще надо работать. Плюс клубы стали учиться зарабатывать. Если в 2010 зарабатывали около 7% бюджета, то сейчас цифра около 30%. Сейчас действует механизм: сколько заработали в прошлом году, настолько вам поможет государство в следующем.

Изменения в указе коснулись высших игровых лиг. Спортсмены могут получать средства из этой поддержки. Что касается низших лиг, то средства спортсмены должны получать из других источников, не запрещенных законодательством», – сказал Гагиев.

 
 
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Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о пользе указал о господдержке спорта.

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