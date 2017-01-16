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Нурмагомедов похвалил USADA, призвавшее лишить РФ всех соревнований

17.01.2017 19:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему нравится Американское антидопинговое агентство (USADA), которое призывает лишить Россию международных соревнований из-за доклада Макларена.

Нурмагомедов похвалил USADA, призвавшее лишить РФ всех соревнований
© AP/ Reinhold Matay
Российский боец Нурмагомедов в марте будет драться с Фергюсоном

В декабре глава USADA Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) и лишить Россию международных соревнований после выхода второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о применении допинга в РФ.

"Почему мне нравится USADA? Да потому что они изменили всю игру, и с их приходом поменялось столько чемпионов и бойцов, которые стабильно показывали результат. Обратите внимание, сейчас постоянно меняются чемпионы, но раньше такого не было, и как вы думаете почему? Да потому что все на равных условиях", — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Нурмагомедов 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США) проведет бой против американца Тони Фергюсона. Ранее 28-летний россиянин одержал 24 победы в 24 боях, а в ноябре заявил о готовности провести титульный бой с чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

 
Теги: Минск
 
 
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USADA ставит всех в равные условия, из-за чего происходит постоянная смена чемпионов, заявил боец Нурмагомедов.

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