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Криушенко не рассматривается в качестве главного тренера сборной Беларуси
17.01.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко не рассматривается на аналогичную должность в сборной Беларуси. Об этом сообщил сам специалист.
– Предлагали ли вам возглавить сборную Беларуси?
– Никто ко мне с этим вопросом не обращался. Кандидатов хватает. Думаю, федерация сделает правильный выбор, – сообщил Криушенко.
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко не рассматривается на аналогичную должность в сборной Беларуси.
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