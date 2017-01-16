Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко не рассматривается на аналогичную должность в сборной Беларуси. Об этом сообщил сам специалист.

– Предлагали ли вам возглавить сборную Беларуси?

– Никто ко мне с этим вопросом не обращался. Кандидатов хватает. Думаю, федерация сделает правильный выбор, – сообщил Криушенко.