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Сиваков поехал на сбор с российским клубом
17.01.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Зари» Михаил Сиваков может перейти в российскую премьер-лигу, сообщает Sport Arena.
Белорус отправился на сборы с одним из российских клубов.
Ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб сообщил, что Сиваков не прибыл в расположение команды после отпуска.
В текущем сезоне защитник сыграл за луганчан 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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Защитник «Зари» Михаил Сиваков может перейти в российскую премьер-лигу, сообщает Sport Arena.
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