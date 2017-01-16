Защитник «Зари» Михаил Сиваков может перейти в российскую премьер-лигу, сообщает Sport Arena.

Белорус отправился на сборы с одним из российских клубов.

Ранее главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб сообщил, что Сиваков не прибыл в расположение команды после отпуска.

В текущем сезоне защитник сыграл за луганчан 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.