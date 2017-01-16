|
Минский СКА представил свой новый автобус
17.01.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
У минского СКА появился собственный автобус, изготовленный на «Минском автомобильном заводе».
Отметим, что надписи на автобусе представлены на белорусском и английском языках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У минского СКА появился собственный автобус, изготовленный на «Минском автомобильном заводе».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии