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Гольмак возглавил «Белшину»
17.01.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Владимир Гольмак назначен главным тренером «Белшины».
Сообщается, что первую тренировку под его началом команда проведет 18 января.
Напомним, последним местом работы Гольмака был «Гомель», которым он руководил в 2014-15 годах.
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Белорусский специалист Владимир Гольмак назначен главным тренером «Белшины».
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