Новичок брестского «Динамо» Жереми Малерб поделился подробностями перехода в клуб.

– Я счастлив стать игроком «Динамо-Брест» и начать новый этап своей карьеры, а также новый этап в жизни клуба. Хочу как можно быстрее выучить русский язык, чтобы упростить общение с одноклубниками. Знаю, что клуб организовывает языковые курсы для иностранцев, которые помогут мне быстрее освоиться.

– Почему ты выбрал именно «Динамо-Брест»?

– Знаю об амбициях и целях, которые преследует клуб. Мне приятно стать частью этого и расти вместе с «Динамо-Брест». Также хочу открыть для себя новый чемпионат, новый город, новых людей и новую культуру.

– Чем запомнилось то время, что ты провел на просмотре?

– Мне понравилась атмосфера в команде. За эту неделю я успел оценить дружелюбность всех игроков и тренеров. Со многими уже успел пообщаться, но вскоре, когда я освою хотя бы начальный уровень русского языка, надеюсь поближе познакомиться со всеми.

– Как работалось с Кристианом Патру?

– Видно, что это хороший тренер. У него отличный подход к тренировочному процессу, где я и мои коллеги могут многому научиться. Мы много смотрим видео, говорим, обсуждаем те или иные моменты. В его работе виден профессионализм.

– Что скажешь о городе?

– С момента приезда я стараюсь узнать Брест получше, открыть для себя новые места. Могу сказать, что здесь приятно гулять. Это небольшой и красивый город.

– Многие удивились, когда узнали о твоем занятии модельным бизнесом. Расскажи об этом поподробнее.

– Это мое хобби. Когда я был во Франции, мне поступило предложения попробовать себя в этом, и я не стал отказываться. Готов к тому, что люди будут много говорить об этом, но для меня гораздо важнее играть в футбол и концентрироваться на своей основной деятельности, – сказал голкипер.