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Национальный исторический музей Беларуси: «Совершенно абсурдными считаем предложение поместить в экспозиции восковые фигуры Домрачевой и Лукашенко»

17.01.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Национальный исторический музей Беларуси ответил на критику автора программы «Как есть» Алексея Михальченко на телеканале ОНТ.

«Коллектив музея возмущен фактом сравнения здания Администрации Президента Республики Беларусь с пещерой Али–бабы.

Предложенные А. Михальченко элементы интерактивного показа с золотовалютными резервами страны, весами и колесом БелАЗа являются неуместными в музее классического типа, основная функция которого не увеселение и развлечение, а просвещение – донесение до каждого посетителя важной информации о достижениях страны с момента приобретения ею суверенитета. В создании музея принимали участие ведущие специалисты музейного дела, его научная концепция, дизайн–проект неоднократно обсуждались на заседаниях Республиканского совета директоров музеев, а также представителями Администрации Президента Республики Беларусь.

Как следует из авторского видеоблога, в ряде случаев А. Михальченко прибегает к жаргону, что, на наш взгляд, непозволительно в эфире национального телевидения. Также совершенно абсурдными считаем его предложение поместить в экспозиции восковые фигуры известной спортсменки и Главы государства и использовать их для туристической привлекательности музея.

Считаем, что в случае отказа А. Михальченко дать публичные извинения Национальный исторический музей Республики Беларусь оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации музея согласно статье 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь.», – говорится в заявлении.

Целиком с текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Ведущий программы «Как есть»: «Неужели Домрачева и Лукашенко не заслуживают скромных восковых фигур в натуральную величину?»

 
 
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Национальный исторический музей Беларуси ответил на критику автора программы «Как есть» Алексея Михальченко на телеканале ОНТ.

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