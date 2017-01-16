Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко обозначил цели на сезон.

«Бюджет уже оговорен. Пусть он будет не очень большой, главное, чтобы все было стабильно с выплатами. Цель на сезон? Выступить не хуже, чем в прошлом году», – сказал специалист.

Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» занял пятое место в чемпионате и выиграл Кубок Беларуси.