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Игорь Криушенко: «Цель на сезон? Выступить не хуже, чем в прошлом году»
17.01.2017 22:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко обозначил цели на сезон.
«Бюджет уже оговорен. Пусть он будет не очень большой, главное, чтобы все было стабильно с выплатами. Цель на сезон? Выступить не хуже, чем в прошлом году», – сказал специалист.
Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо-БелАЗ» занял пятое место в чемпионате и выиграл Кубок Беларуси.
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко обозначил цели на сезон.
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