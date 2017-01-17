Полузащитник Алексей Легчилин, сменивший «Минск» на брестское «Динамо», рассказал о том, чем мотивирован переход.

– Чем тебя привлек Брест? Тот же «Минск» в прошлом году финишировал на неплохом четвертом месте, есть шанс попасть на еврокубки...

– Во-первых, что касается еврокубков, это спорный вопрос. Предстоит ведь еще сражаться в Кубке страны. Во-вторых, очень понравился динамовский вариант.

А вообще, хотел попробовать силы за границей. С агентом пытались подобрать подходящий клуб, но не получилось. Расчет в первую очередь был на Польшу. Но когда речь заходит о белорусах в Европе, возникает проблема с гражданством. Не имея паспорта Евросоюза, очень сложно уехать в другой чемпионат.

В общем, никуда даже на просмотр не успел. Было пару возможностей, но они не устроили меня и мою семью. А затем агент сказал, что есть вариант с Брестом. В «Динамо» пришел очень сильный тренер, собирается новая молодая команда. Все обсудили, быстро договорились и подписали соглашение», – сказал Легчилин.