|
НХЛ. Дюшен, Ганзал и Ванек возглавили рейтинг игроков, доступных для обмена, по версии TSN
17.01.2017 23:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
TSN впервые в сезоне представила рейтинг игроков, которых, возможно, обменяют до 1 марта.
Список из 20 хоккеистов возглавил нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен.
1) Мэтт Дюшен, центрфорвард «Колорадо», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;
2) Мартин Ганзал, центрфорвард «Аризоны», кэпхит составляет 3,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
3) Томас Ванек, правый крайний «Детройта», кэпхит составляет 2,6 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
4) Матье Перро, левый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 3 миллиона, летом вступит в силу рассчитанный на 4 года контракт с кэпхитом 4,125 миллиона;
5) Габриэль Ландескуг, левый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,57 миллиона, контракт рассчитан до лета 2021 года;
6) Радим Врбата, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 1,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
7) Джордан Эберле, правый крайний «Эдмонтона», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;
8) Кевин Шаттенкирк, защитник «Сент-Луиса», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
9) Ондржей Павелец, вратарь «Виннипега», кэпхит составляет 3,9 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
10) Ярослав Галак, вратарь «Айлендерс», кэпхит составляет 4,5 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года;
11) Брайан Джионта, правый крайний «Баффало», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
12) Кертис Лазар, правый крайний «Оттавы», кэпхит составляет 894 тысячи, летом станет ограниченно свободным агентом;
13) Бен Бишоп, вратарь «Тампа-Бэй», кэпхит составляет 5,95 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
14) Стив Мэйсон, вратарь «Филадельфии», кэпхит составляет 4,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
15) Дрю Стэффорд, правый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 4,35 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
16) Алекс Берроуз, левый крайний «Ванкувера», кэпхит составляет 4,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
17) Шейн Доун, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 3,8 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
18) Джером Игинла, правый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,33 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;
19) Марк-Андре Флери, вратарь «Питтсбурга», кэпхит составляет 5,75 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;
20) Джеймс ван Римсдайк, левый крайний «Торонто», кэпхит составляет 4,25 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TSN впервые в сезоне представила рейтинг игроков, которых, возможно, обменяют до 1 марта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии