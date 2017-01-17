TSN впервые в сезоне представила рейтинг игроков, которых, возможно, обменяют до 1 марта.

Список из 20 хоккеистов возглавил нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен.

1) Мэтт Дюшен, центрфорвард «Колорадо», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

2) Мартин Ганзал, центрфорвард «Аризоны», кэпхит составляет 3,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

3) Томас Ванек, правый крайний «Детройта», кэпхит составляет 2,6 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

4) Матье Перро, левый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 3 миллиона, летом вступит в силу рассчитанный на 4 года контракт с кэпхитом 4,125 миллиона;

5) Габриэль Ландескуг, левый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,57 миллиона, контракт рассчитан до лета 2021 года;

6) Радим Врбата, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 1,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

7) Джордан Эберле, правый крайний «Эдмонтона», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

8) Кевин Шаттенкирк, защитник «Сент-Луиса», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

9) Ондржей Павелец, вратарь «Виннипега», кэпхит составляет 3,9 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

10) Ярослав Галак, вратарь «Айлендерс», кэпхит составляет 4,5 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года;

11) Брайан Джионта, правый крайний «Баффало», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

12) Кертис Лазар, правый крайний «Оттавы», кэпхит составляет 894 тысячи, летом станет ограниченно свободным агентом;

13) Бен Бишоп, вратарь «Тампа-Бэй», кэпхит составляет 5,95 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

14) Стив Мэйсон, вратарь «Филадельфии», кэпхит составляет 4,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

15) Дрю Стэффорд, правый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 4,35 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

16) Алекс Берроуз, левый крайний «Ванкувера», кэпхит составляет 4,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

17) Шейн Доун, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 3,8 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

18) Джером Игинла, правый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,33 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

19) Марк-Андре Флери, вратарь «Питтсбурга», кэпхит составляет 5,75 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

20) Джеймс ван Римсдайк, левый крайний «Торонто», кэпхит составляет 4,25 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года.